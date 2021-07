Vaste zetels verdwijnen in waterschapsbestuur

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de besturen van waterschappen voortaan anders gekozen worden. Het moet democratischer: voortaan moeten alle zetels met de verkiezingen worden verdeeld.

Boeren, bedrijven en natuurorganisaties krijgen momenteel nog automatisch een deel van de zetels, 30 procent, dus zonder dat ze door burgers gekozen zijn.

Sinnema vindt dat jammer. "Van oudsher heeft landbouw er een belang bij. Later is daar natuur bijgekomen. En langzamerhand kwam er ook meer politiek bij. Nu lijkt het erop dat de politieke partijen het totaal in handen willen hebben. Het zal ertoe leiden dat het waterschap bij de provincie komt, dan zijn het soortgelijke overheden." Omdat er dan directe kennis kwijt is, vindt hij dat jammer.