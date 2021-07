GGD-directeur: "Niet terug bij af, want op koers met vaccinatiecampagne"

Hoe zorgelijk is de situatie?

"Het verschil is de vaccinatiecampagne. Het is niet zo dat we terug bij af zijn, want we zijn flink op weg met het vaccineren. De jongeren zoals die van de uitbraak op Ameland hebben misschien één prik gehad. De variant test toch positief en die gaat door. Het is exemplarisch dat mensen het virus snel oppikken. Het gaat echt om een besmettelijker variant.

Je bent met één prik onvoldoende beschermd. Je moet twee prikken hebben en dan 2 tot 6 weken later ben je goed beschermd en kun je pas weer gewoon doen. Daar zijn we nog niet. De oudere generatie heeft wel twee prikken gehad. Als tachtig procent is gevaccineerd, gaat het goed. Bij de jongeren zien we dat twee op de honderd langer klachten hield. Dan kun je dus maanden niet naar school of werken. Dat moet je niet willen."

Hoe hebben jullie deze mensen in beeld gekregen?

"Een deel door testen voor toegang, dat niet door ons wordt gedaan, een deel door zelftesten, die je niet bij klachten moet gebruiken en door de GGD."

Laten mensen zich nog wel testen?

"Het aantal is verdubbeld en daardoor neemt de animo om te testen meer toe."

Moeten de maatregels worden aangescherpt?

"Er komt vanavond om 19.00 uur weer een persconferentie, die wachten we eerst af. Ik verwacht dat er maatregels voor de nachthoreca gaan komen. De basisregels blijven nog altijd van kracht zoals handen wassen en afstand houden. Dat heb je zelf in de hand."

Kun je nog op vakantie?

"Dat hangt van het land af. Zoek op wat de regels zijn. Het land bepaalt wat de voorwaarden zijn, of je in quarantaine moet bijvoorbeeld."

Hoever zijn we met de vaccinaties?

"Zo'n duizend tieners laten zich per dag prikken, en veel ouderen komen voor de tweede prik. De helft is al klaar."