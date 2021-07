Heerenveen huurt Servische vleugelaanvaller van Manchester City

Stevanovic is jeugdinternational voor Servië. Hij volgde de jeugdopleiding van Partizan Belgrado en maakte daar als 16-jarige zijn debuut in het eerste elftal in 2018. Begin dit jaar nam Manchester City hem over. Stevanovic maakte het seizoen wel af bij Partizan. Hij speelde er in totaal 72 wedstrijden. Stevanovic speelde ook drie interlands voor Servië onder 21.

Meer mogelijkheden

"Filip staat bekend als een van de grotere talenten van Servië", zegt Ferry de Haan, de technisch manager fan SC Heerenveen. "Hij is een doelgerichte aanvaller met overzicht en een goede individuele actie. Zijn komst zorgt aanvallend voor meer mogelijkheden en een gezonde concurrentie met de andere buitenspelers in onze selectie."

Stevanovic is al in Heerenveen geweest voor een medische keuring. Hij wacht nu in Belgrado op een werkvergunning. Als dat is afgerond, wordt hij gepresenteerd in Fryslân.