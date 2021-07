Water weer schoon in Harlingen en Midlum

De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. Eerder konden bewoners van twee straten in Midlum en Harlingen het water uit de kraan niet drinken, omdat er de E. Colibacterie in zat.

Dat had te maken met werkzaamheden aan de leidingen in opdracht van waterbedrijf Vitens. Maandag zijn alle leidingen doorgespoeld en is het water opnieuw getest.

In totaal waren 35 huishoudingen getroffen.