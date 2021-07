Sandra Korthuis eerste vrouwelijke burgemeester Ooststellingwerf

Korthuis en Brok kenden elkaar al

Korthuis en de commissaris van de KOning kennen elkaar uit de VVD. Brok had Korthuis eerder al eens gevraagd om na te denken over een functie als waarnemer. Nu kwam Ooststellingwerf voorbij en heeft ze 'ja' gezegd. De afgelopen dagen heeft ze al door de gemeente gereden en het nieuws gevolgd.

Korthuis woont in Witteveen in Drenthe en blijft daar - omdat het slechts om een tijdelijke functie gaat - ook wonen. Eerder was Sandra Korthuis vier jaar wethouder in Rotterdam, van 1998 tot 2002. Daarna heeft ze meerdere bestuursfuncties gedaan. Vorig jaar gaf ze als een van de informateurs leiding aan het oplossen van de bestuurlijke en financiële crisis in Hoogeveen en was ze kwartiermaker voor het nieuwe college van B&W.

Fryslân kende ze tot nu toe vooral als provincie om op vakantie te gaan en van bezoek aan voorstellingen in De Harmonie in Leeuwarden. Het Fries spreekt en verstaat ze (nog) niet.