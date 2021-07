Princessehof toont videoprojectie over leven Maria Louise

Buiten in de paleistuin heeft het publiek alle ruimte om de videoprojecties te bekijken die op de gevels van het Princessehof worden getoond. Regisseur Jos van Kan heeft het NNO gevraagd om muziek erbij te maken. "De muziek vormt de basis, normaal gesproken is het andersom. Ik heb er bewust voor gekozen omdat het anders te anekdotisch wordt", zegt Van Kan.

Drempel verlagen

Het Keramiekmuseum Princessehof is van plan om in de toekomst vaker zulke evenementen te organiseren. "We weten dat de mensen die in het museum komen het heel mooi vinden, maar men weet het museum niet altijd goed te vinden. Met dit soort van activiteiten willen we de drempel verlagen", zegt directeur Kris Callens.

Hij is niet bang dat eventuele maatregels consequenties voor de voorstelling gaan hebben. "Het is een museumactiviteit en we houden ons aan dezelfde regels: met reserveren, 1,5 meter afstand en een bepaalde aantal mensen per vierkante meter. We kunnen als musea sinds vorig jaar een veilig bezoek organiseren en dat gebeurt hier net zo."