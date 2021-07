Burgumer José van der Veen voor het eerst naar de Olympische Spelen

Dat komt nadat er misstanden in het turnen aan het licht kwamen. Dat besluit houdt onder meer in dat Sanne en Lieke Wevers niet worden begeleid door hun vader Vincent Wevers. José van der Veen stapt dus in een roerige tijd in. Het worden haar eerste Spelen en ze heeft er zin in.

"Het voelt vertrouwd, want ik ken de meisjes en de coaches goed, maar het is wel bijzonder natuurlijk. In 2019 was ik ook bij de wereldkampioenschappen. Dit is ook een groot toernooi, het praktische werk lijkt erop."

Volgens haar is het turnen weer op de goede weg na de eerdere misstanden. "We proberen dat achter ons te laten en ons te focussen op wat komt."