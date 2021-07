Noardeast-Fryslân gaat voor Friese plaatsnamen; coulanceregeling voor 3 dorpen

Ee wordt Ie

Een ander dorp dat -klaarblijkelijk laat- had doorgegeven dat zij ook tegen alleen de Friese plaatsnaam zijn is Ee. Tijdens de raad werd er door Gemeentebelangen nog een vraag gesteld over het dorp. De algemene tendens tussen de partijen was duidelijk. Niet onderbouwde historische gronden, dus deze werd niet als vierde dorp toegevoegd in de coulanceregeling. "Daarnaast heeft Ie twee dagen voor deze vergadering pas aangegeven dat ze niet de Friese naam willen hebben." Dat was volgens de raad ook te laat.

Oostelijke dorpen

Burum, Kollumerpomp, Munnekezijl en Warfstermolen blijven hun Nederlandse naam behouden, vanwege het Westerkwartierse taalgebied. Daar was geen discussie meer over mogelijk, omdat dit eveneens al was toegezegd.

Invoering per 2023

Op de eerste van januari in 2023 worden de officiële Friese namen ingevoerd. De totale kosten zijn zo'n 448.000 euro. Dankzij subsidie vanuit de provincie het rijk is het geld ook beschikbaar.