Gemiddelde aantal besmettingen per dag weer omhoog van 10 naar 33 afgelopen week

In totaal meer dan 44.000 Friezen corona gehad

Met de 232 positieve testen van de afgelopen week is nu in totaal bij 44.141 Friezen het coronavirus vastgesteld.

Het officiële sterftecijfer in verband met het virus in onze provincie staat op 478. Het werkelijke aantal sterfgevallen als gevolg van het virus ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Daarom is niet van ieder sterfgeval bekend of dat aan het virus lag of niet.

