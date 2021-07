Fatsoenscampagne op Ameland zet in op bewustwording bij toeristen

Op bussen die over het eiland gaan is voortaan de boodschap van de campagne te zien. Maar ook op de boot van Wagenborg is er aandacht voor de campagne en worden er filmpjes getoond aan de bezoekers van Ameland.

Het blijkt dat ook in de natuur op Ameland bezoekers zich vaak niet aan de regels houden. "Dat is erg vervelend. We hebben hier een heel mooi padennetwerk, maar sommige bezoekers zien een wildpaadje van reeën en gaan daar overheen lopen. Mensen lopen dwars door de duinen of door het bos. Dat wil je juist niet hebben."

Nieuwe toerist

Door de coronacrisis komen er mensen op het eiland die er voorheen niet meteen kwamen, legt Veenendaal uit. "Men kan niet meer naar het buitenland en gaat zoeken binnen Nederland. Wat is dan logischer dan het bezoeken van een mooi eiland als Ameland. Dus we mochten een ander type toerist ontvangen. Maar we zien dat men vaker de auto pakt of denkt dat men overal maar kan lopen."