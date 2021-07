Kroeg in Sint Nicolaasga houdt deuren dicht vanwege corona-uitbraak onder jongeren

Het Wapen van Friesland blijft in ieder geval tot en met 13 juli dicht. Daarna zullen in de kroeg een aantal maatregelen gelden, zoals een maximum van 50 personen, een verplichte zitplaats en maximaal 8 personen aan een tafel. Op de zaterdag kunnen mensen alleen de kroeg in komen met een coronatoegangsbewijs, een vaccinatiebewijs of een bewijs van herstel na corona.

Hoe meer drank, hoe minder maatregelen

Het blijkt dat een groep jongeren in het dorp corona heeft gekregen. "En wij voelen ons er ook wel een beetje verantwoordelijk voor, al valt niet te bewijzen dat het bij ons vandaan komt," zo zegt eigenaar Reggy Meurs van Het Wapen van Friesland. "De kans is aanwezig natuurlijk: de mensen zitten hier in een afgesloten ruimte."

Er is wel ventilatie, verklaart Meurs. "Maar hoe meer drank er in de man komt hoe minder nauw de mensen het nemen met de maatregelen.

"We zien het mis gaan"

"We zien het mis gaan, daarom hebben we de maatregel genomen om vijf dagen dicht te gaan," zo zegt Meurs. "Wij willen voor het dorp en voor onszelf geen brandhaard zijn. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid." Bij personeel van de kroeg is geen coronavirus vastgesteld.

Corona-uitbraak bij jongeren

Het Wapen van Friesland wil niet de verspreider van een corona-uitbraak onder de jongeren zijn. "Daarom hebben we deze maatregel genomen, met pijn in het hart. We hebben het in het afgelopen weekend hartstikke druk gehad. Gewoon op 1,5 meter, zittend aan tafel. En toch is er onderling in groepen corona uitgebroken in het dorp. Of het nu bij ons, of in een keet of thuis is gebeurd, dat kun je niet achterhalen. Dat weten we niet."

Aangekeken vanuit het dorp

Toch was het voor het café wel even schrikken, vertelt de ondernemer. "Ook omdat wij er een beetje op aangekeken worden vanuit het dorp. Dat willen we niet: we willen gewoon een ontmoetingsplek voor iedereen zijn. Maar dat moet wel veilig kunnen en dat kan op dit moment blijkbaar niet."