Buitententoonstelling op It Eilân-West vertelt het verhaal van onderduikers

"Hans de Haas, die inmiddels 85 is, weet zich nog veel te herinneren over de bijzondere laatste oorlogsmaanden. De levensgrote foto's van toen in het landschap van nu, vertellen ons wat er allemaal is veranderd, maar geven ook veel herkenningspunten in het landschap," zo zegt Stefien Smeding van It Fryske Gea.

Tentoonstelling

De tentoonstelling op het Eilân-West is vanaf 9 juli te bezichtigen. Bij de steiger van Marrekrite aan de Janssloot zijn speciaal plaatsen gereserveerd voor bezoekers. In augustus is er nog een speciale vaartocht van It Fryske Gea naar het buitenmuseum.