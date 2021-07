Oerol-kunstwerk door storm en springvloed beschadigd

Volgens de organisatie trekt het kunstwerk iedere dag veel bezoekers. Maar, zo schrijft de organisatie: "De natuur bepaalt." In de nacht van 6 juli was er een zuidwester storm en springvloed: daardoor raakte het kunstwerk beschadigd.

Opnieuw geplaatst

Voor volgend jaar zal er een semi-permanente versie gemaakt worden, die hoger en stabieler is. In juni 2022 moet het opnieuw geplaatst worden. Zo moet de installatie in ieder geval drie maanden in 2022 kunnen blijven staan. Voor een plaatsing voor een periode van vijf jaar zoekt de organisatie nog giften.