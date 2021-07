Epke Zonderland twijfelde over Olympische Spelen: "Ik loop tegen een muur aan"

Zonderland maakte het nieuws donderdag bekend op een persconferentie van de turnbond KNGU in Oranjewoud.

"Ik hoef in ieder geval niet te twijfelen over of ik wel of niet moet ophouden", zegt Zonderland. "Het lichaam is op. Ik heb het idee dat ik tegen een muur aanloop. Dat je net weer lekker op gang bent en dan is het zo weer klaar. Kan ik weer opnieuw beginnen."

Topniveau niet haalbaar

Ook nu is hij weer verkouden. Zonderland kiest de verste hoek van de tafel, op goede afstand van zijn teammaten Bart Deurlo en Casimir Schmidt. Duidelijk legt hij uit dat het hem niet gaat worden deze keer. "Ik heb nog twee weken, maar het topniveau dat ik anders wel haalde is nu niet haalbaar. Het is een beetje 'op hoop van zegen'."