Droom die uitkomt: Erwin Zeinstra vlagt EK finale

Het is voor het eerst dat een Fries deel uitmaakt van het arbitrale trio dat een EK finale zal leiden. Na de EK's van 2012 en 2016 en de WK's van 2014 en 2018 is het voor Erwin Zeinstra al zijn vijfde eindtoernooi.

Nog even spannend

De finale wordt voor Team Kuipers het vierde duel tijdens dit EK. Eerder waren zij actief bij Denemarken-België (1-2), Slowakije-Spanje (0-5) en Tsjechië-Denemarken (1-2). Met die laatste wedstrijd leek het nog mis te gaan met het openingsdoelpunt van de Denen.

Op advies van Zeinstra gaf Kuipers een dubieuze hoekschop waaruit een doelpunt viel. Maar later bleek dat Zeinstra gelijk had en dat de hoekschop terecht was.