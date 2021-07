Vijf personen naar ziekenhuis bij keukenbrand in café Kollumersweach

De brand in café De Prins ontstond voor het middaguur. De brandweer ontving de melding rond kwart voor twaalf. Er stond veel rook in het café. Het vuur in de keuken was echter snel onder controle.

Medisch personeel van vijf ambulances heeft de slachtoffers onderzocht. Vervolgens werden ze naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Er is een doneeractie voor het getroffen horecabedrijf opgezet: