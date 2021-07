Huizenprijzen weer omhoog: Friezen verhuizen minder en verbouwen meer

De krapte op de woningmarkt is terug te zien in het aantal verkochte huizen, want in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar zijn er 22 procent minder woningen verkocht.

"Het is echt gekte," zegt Arjan van der Wal van de Hypotheekshop. "Met de coronatijd hadden we vorig jaar gedacht dat het wat rustiger zou worden. Maar het ging juist de andere kant op. Voor ons is het mooi, maar voor de mensen die een huis willen kopen is het echt lastig."

Overbieden

Met name voor starters is er geen beginnen aan, zegt Van der Wal. "Zij moeten vaak overbieden of veel eigen centen inbrengen. Wij horen dat er echt veel boven de vraagprijs wordt geboden. Eerder was het echt wat voor de Randstad, maar het is hier nu ook. Dat je 10-15 procent boven de prijs moet bieden, eigenlijk zonder voorbehoud van financiering. Dat is voor mensen heel onzeker."

Na tien keer eindelijk een huis

Ook bij De Hypotheker ziet men deze trend. Soms komt het tot excessen. "We hebben een klant waar we in 2019 mee zijn gestart. Hij heeft nu met fors overbieden gekocht, maar hij heeft wel tien keer eerder op een woning geboden," zegt Sietse van der Meer van De Hypotheker.

Dan maar zitten blijven en verbouwen

Daartegenover worden er veel meer verbouwingshypotheken afgesloten. "We zien een verschuiving van transacties naar verbouwingen. Mensen zijn al lang op zoek naar een woning, grijpen steeds mis en besluiten dan maar om te blijven zitten en het eigen huis te verbouwen en te verduurzamen," legt Van der Meer uit.