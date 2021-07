Welcome to the Village mist rugdekking: “Gemeente, fix dit”

Het festival zou volgende week worden gehouden in de Groene Ster, maar door fouten in de vergunning en het ingrijpen van stichting Groene Ster Duurzaam gaat het evenement niet door.

Volgens de organisatie van Welcome to the Village is het probleem met de vergunning een jaarlijks terugkerend probleem. "Dit loopt al jaren. De rechter heeft ook eerder al eens gezegd: ga met elkaar om tafel en zorg dat die vergunning gaat kloppen. Wij zijn een soort speelbal waar we nu de dupe van zijn", zegt artistiek leider Eva van Netten.

Rugdekking

Ondanks de voorgeschiedenis kwam de voorlopige uitspraak van de rechter toch als een donderslag bij heldere hemel. "Zo tien dagen voor je festival. Net alle crises wel gehad en iedereen heeft keihard gewerkt voor een festival dat in coronatijd kon bestaan. Dit zagen we niet aankomen en nu zitten we met de handen in het haar", zegt Van Netten.

"We zijn strijdbaar, maar ook boos dat het zo gaat en de boel niet geregeld is. Je moet als gemeente niet alleen op de hoogtepunten staan klappen, maar ook nu zeggen: we zijn er voor jullie en we gaan het fixen met z'n allen."

Die rugdekking mist Van Netten nu. "Wij willen hier blijven, wij zijn hier geboren. We zijn hier omdat het kan en omdat we zien dat hier kansen liggen. Dus we willen heel graag dat de infrastructuur daar ook voor is."

Locaties in binnenstad

Naast boosheid, voelt de organisatie ook strijdbaarheid. Daarom zijn ze achter de schermen druk aan het onderzoeken op welke plek het festival volgende week door kan gaan. "We kijken nu naar andere locaties in de binnenstad, waar bijvoorbeeld al vergunningen zijn voor geluid, publiek en drankverkoop."

Hartverwarmend

Hoewel niet elke plek geschikt is voor een festival, kreeg de organisatie veel berichten en telefoontjes van mensen die met hen meedachten en zelfs eigen grond beschikbaar stelden.

Van Netten: "De reacties vanuit de stad zijn hartverwarmend. Daar krijgen we superveel energie van. Iedereen geeft ons heel veel liefde en ook aanbiedingen. Van: ik heb nog een weiland, tot aan: ik heb nog een kelder beschikbaar. Het is fantastisch dat dat zo gedragen wordt."

Toekomst

Wat deze ontwikkelingen betekenen voor de toekomst van het festival in de Groene Ster, weet Van Netten nog niet. "We focussen ons heel erg op wat doen we nu. Daarna kijken we naar: wat doen we in de toekomst. De toekomst is wederom onzeker. Eerst door corona en nu hierdoor. Dus we moeten kijken wat er nog mogelijk is en welke risico's er zijn. Dat is een spannende zoektocht."