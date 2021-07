Kunnen we nog op vakantie naar het buitenland? Vier vragen aan reisbureau

Voor reizigers naar het buitenland wordt het er niet gemakkelijker op. Met de zomervakantie voor de deur willen veel Nederlanders de grens over. Maar nu de covid-besmettingen in ons land in rap tempo oplopen, kan de kleur van Nederland op de Europese coronakaart veranderen in rood. Dat betekent dat Nederlanders waarschijnlijk niet meer welkom zijn in het buitenland.

Reisbureau InterNoord krijgt veel vragen van vakantiegangers. Vorig jaar belden mensen omdat ze niet op reis wilden. Nu willen vakantiegangers goed voorbereid op reis gaan en bellen ze daarover. Dat is belangrijk, omdat je anders het land niet in komt, of geweigerd worden bij het vliegtuig of aan de grens. De actuele stand van zaken in vier vragen aan InterNoord.