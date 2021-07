David Sambissa blijft toch nog bij SC Cambuur

Het is verrassend dat Sambissa met Cambuur de eredivisie ingaat. Eerder had hij de Leeuwarders laten weten dat hij op zoek wilde naar een nieuwe uitdaging. Zo heeft hij onder andere een gesprek gehad met Sparta. Uiteindelijk heeft de linkervleugelverdediger besloten toch in Leeuwarden te blijven.

Bij afwezigheid van Foeke Booy zegt Gerald van den Belt op de website van de club: "David is in de afgelopen drie seizoenen een vaste waarde geweest en heeft daarin ook een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Hij heeft even de tijd genomen om goed na te denken over de beste vervolgstap in zijn carrière en we zijn blij dat hij tot de conclusie is gekomen dat dit bij onze club is."

Sambissa kwam in de zomer van 2018 over van FC Twente. In de afgelopen drie seizoenen speelde hij bijna honderd wedstrijden en scoorde daarin één doelpunt en tien assists.