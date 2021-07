Testen voor toegang cafe's en disco's in Fryslân: "1,5 meter niet te handhaven"

Met Testen voor Toegang kun je meer mensen binnenlaten en het geeft zekerheid, zegt Eijer. "Je mag ook kiezen om niet naar een test- of vaccinatiebewijs te vragen bij de ingang en dan de 1,5 maatregel te handhaven, maar dat is niet te doen. Dan ben je meer politieagent dan kroegbaas. Bovendien willen mensen, zoals vroeger, uitgaan en daar hoort geen 1,5 meter afstand bij."

Veiligheid

Probleem is nog wel dat er moeilijk personeel te vinden is, vooral portiers bij de deur. "In anderhalf jaar tijd hebben portiers weinig werk gehad en zijn ze ook allemaal andere dingen gaan doen", zegt Eijer.

Hij denkt dat met het testen mensen veilig kunnen uitgaan in Leeuwarden. "Wij denken dat we het redelijk goed onder controle hebben, maar een uitbraak kan altijd gebeuren. Dat kan ook ergens anders gebeuren. Wij denken dat het op deze manier veilig kan. En we merken dat mensen heel blij zijn dat ze weer uit kunnen."

Heerenveense horeca

Ook bijna alle horecaondernemers in Heerenveen werken vanaf zaterdag met Testen voor Toegang. Alleen mensen van 18 jaar en ouder zijn welkom en zij moeten een geldige coronatest laten zien. Alleen op die manier kan de horeca op volle capaciteit open, aldus burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen.

Het is de laatste weken heel druk in het centrum van Heerenveen. Om lange opstoppingen op straat te voorkomen, zetten gemeente en politie in het uitgaanscentrum extra mensen in.