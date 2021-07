Stakers kinderopvang willen meer tijd voor het kind

Een van de deelnemers is kinderopvang Sinne, met meerdere locaties in Leeuwarden. Op drie locaties wordt er meegedaan aan de staking, vertelt Elsiena Smit van Sinne Kinderopvang. Het toenemende aantal administratieve handelingen geeft een te grote werkdruk. Bij haar organisatie zijn veel dingen goed georganiseerd, wil Smit benadrukken. Echter, landelijke regelgeving die ook aan haar werkgever is opgelegd, leidt tot een hogere werkdruk. Tijd die ze niet aan de kinderen kunnen besteden. In de cao kunnen daar goede afspraken over gemaakt worden.

Niet meer doorschuiven

Vakbond CNV doet niet mee aan de staking. Smit wil niet spreken van tweespalt. Bij onderhandelingen zitten beide vakbonden op één lijn. Maar er moeten wel een aantal punten worden vastgelegd in de cao, vindt zij. Wat ze anders altijd deden, is die punten doorschuiven naar de nieuwe cao. Er moet nu maar eens actie komen, want "dat meenemen naar de volgende cao gaat al een paar keer zo", aldus Smit.

De staking is alleen voor FNV-leden. Collega's van Sinne die geen lid zijn, doen ook mee, vertelt Smit. Zij zijn bereid om salaris in te leveren omdat ze staan voor de kinderen en goed werk willen doen.

Belang van het werk

In de tijd van de coronasluiting zijn kinderopvangorganisaties open gebleven voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Dat geeft het belang van het werk wel aan, volgens Smit.

Er worden tussen de 2500 en 3000 mensen verwacht op de landelijke stakingsdag in Nieuwegein. Smit hoopt dat er daardoor ook meer oog komt voor het werk in de kinderopvang.