'Superlativen tekort' op eerste fierljepfinale van het seizoen

Bij de junioren deed Wisse Broekstra het exceptioneel goed. Hij sprong 19.99. Daarmee pakte hij het schansrecord. "Ik kom superlatieven tekort", zegt Wijma. "Hij verpulvert records, en hij is nog maar eerstejaars junior."

Bij de jongens pakte Arend Veenstra de dagtitel, in een persoonlijk record van 16,81. Bi de meisjes sprong Inger Haanstra het verste. Ze zette ook een persoonlijk record neer, met 18,18. Daarmee sprong ze verder dan de verste vrouw. Marije Reitsma zette 14,50 op het scorebord.

Topljepster Marrit van de Wal was er niet bij. Zij woont sinds kort voor haar werk in Eindhoven, en springt daarom eigenlijk alleen nog maar in het weekend.