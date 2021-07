Band baalt van verboden festival: "Dit is een gigantische klap"

Het festival wordt normaal gesproken gehouden in het recreatiegebied Groene Ster in Leeuwarden. De rechter heeft dat nu verboden, omdat een actiegroep heeft geklaagd over de schade die het festival zou hebben voor de natuur.

Ongelofelijk

Welcome to the Village zou het eerste echte optreden zijn geweest van de band. Die bestaat pas sinds drie maanden voor het begint van de coronacrisis.

"We keken er echt wel naar uit", zegt Pieter Sloot van de Cloudsurfers. Hij heeft er een vreemd gevoel aan overgehouden.

Eerste geloofde hij niet dat het zou doorgaan. "Het was ongelofelijk dat het ging gebeuren. En dan gebeurt dit. Dat is een gigantische klap. Gewoon kut."

Online

De band heeft in de afgelopen tijd alleen online opgetreden. Dat was anders, zegt Sloot. "Op de livestreams speelden we steeds sets van 20 minuten. Nu waren we ons aan het opmaken voor een set van drie kwartier, met live publiek, zonder anderhalve meter. Daar hebben we echt naartoe gewerkt."

Hoe erg hij het ook vindt, voor de organisatie is het nog veel erger, zegt hij. "Normaal zijn ze een jaar bezig met de voorbereidingen. Nu moest het in drie maanden. Daar zit bloed, zweet en nu vooral tranen in. Dat is pas echt vervelend.