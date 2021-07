De rol van Peter R. de Vries in de zaak-Vaatstra

Andere Friese zaken waar Peter R. de Vries bij betrokken is geweest, zijn die van Karin Grijpstra, die vorig jaar dood werd gevonden in een sloot bij haar woning in Koarnjum, en de zaak van Simone de Laat. Zij werd in 1989 in haar woning in Ferwert vermoord. Ze was toen 30 jaar oud.

In beide zaken zijn er nog steeds veel vragen. De Vries heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de zaak-Grijpstra en hield de familie daarbij op de hoogte. De zaak-Simone de Laat is een zogeheten 'cold case'. Over die zaak maakte De Vries in 2007 een uitzending, maar die leverde niets op.