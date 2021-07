Filmpjes van Fries Landbouwmuseum zijn voorbeeld voor Europa

Het landbouwmuseum zal de nieuwe filmpjes laten zien op een groot congres van agrarische musea in Europa, dat deze maand in Engeland wordt gehouden. Zo wordt het startschot gegeven voor een Europees samenwerkingsproject dat gebruik maakt van historische landbouwbeelden in moderne museumpresentaties.

Jaren werk

De filmpjes zijn gemaakt in samenwerking met het Fries Film- en Audio Archief. Meerdere mensen zijn er jaren mee bezig geweest. "Ik kan wel zeggen dat we in Europa redelijk voorop lopen met deze ontwikkeling in Europa", zegt Syds Wiersma van het Filmarchief.

In totaal zijn er honderden landbouwfilms bekeken. Daaruit zijn beelden geselecteerd die zijn gebruikt voor de filmpjes in het museum. Op die manier kunnen bezoekers kijken hoe het landbouwgereedschap dat nu in het museum staat, vroeger op het land werd gebruikt.