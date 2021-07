Festival Welcome to the Village definitief niet in Groene Stergebied

"Het kan wel eens iets heel anders worden dan wat we normaal doen. Dat zijn we nu aan het uitzoeken, ook met de stad. De gemeente denkt met ons mee", zegt Eva van Netten van de organisatie.

Het is de bedoeling dat het alternatieve programma in het bekende festivalweekend georganiseerd wordt. Dat is vrijdag over een week.

Een rechter heeft de vergunning van het festival deze week ingetrokken, nadat een actiegroep geklaagd had over mogelijke schade aan de natuur. Er moet nog een definitieve uitspraak komen, maar zolang die er niet is, is de vergunning ongeldig.

"We hebben overlegd met de gemeente", zegt Van Netten, "om te kijken waar nog beweging zit. Daar is duidelijk geworden dat we deze uitspraak niet naast ons neer kunnen leggen. We gaan kijken wat we onze bezoekers nog wel kunnen bieden."

De organisatie is voorlopig niet van plan om geld terug te geven aan mensen die een kaartje gekocht hebben. Dat zijn er duizenden.