Boeren dreigen met juridische stappen tegen andere bedrijven

Dat zei Sieta van Keimpema van de actiegroep Farmers Defence Force bij een boerendemonstratie in Assen. Om de bedrijven in kaart te krijgen, wil ze een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De boeren waren bij het provinciehuis in Assen om te demonstreren tegen de stikstofregels, Er waren meer dan 100 Friese boeren bij.

'We hebben een lijst met bedrijven'

De vergunningen waar het om draait zijn vereist als een bedrijf of een project negatief effect kan hebben op beschermde natuur. Dat meldt RTV Drenthe. Het gaat dan bijvoorbeeld om het neerkomen van stikstof op Natura 2000-gebieden.

De fergunningen dêr't it om giet, binne nedich as in bedriuw of projekt neidielige effekten ha kin op de beskerme natuer. Dat meldt RTV Drenthe. It giet dan bygelyks oer it delkommen fan stikstof op Natura 2000-gebieten.

"Wij hebben een lijst met bedrijven meegenomen en willen weten of deze wel een vergunning hebben. Als dat niet zo is, gaan we aangifte doen", zegt Van Keimpema.

"Dit doen we niet omdat we bedrijven willen pesten, maar omdat we als boeren geen andere mogelijkheid zien om ervoor te zorgen dat we allemaal dezelfde rechtspositie krijgen."