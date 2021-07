Meerdere kroegen in Sneek houden deuren dicht vanwege stapper met corona

Het gaat om Café Neighbours, Club 1841 en Alcatraz Café. Die zitten allemaal onder één dak, in de Kleine Kerkstraat in Sneek. Het is de grootste uitgaansgelegenheid van de stad.

"Er is afgelopen weekend iemand met Corona bij ons op stap geweest, hierdoor zijn ook een aantal medewerkers van ons besmet geraakt", melden de kroegen. "Wij kunnen dan ook niet anders dan onze verantwoordelijkheid nemen en komend weekend onze deuren gesloten houden."