Dierenpensions zitten hartstikke vol: "Al sinds april 'nee' verkopen"

Voor de zomer zitten dierenpensions helemaal vol. Dat geldt ook voor Sjoukje Hiemstra, zij heeft een hondenopvang in Haule. "Wij hebben ruimte voor 35 honden daar kan niets meer bij. Ik moet al sinds april 'nee' verkopen."

Zij ziet een duidelijk verschil met vorig jaar: "Afgelopen jaar had ik gemiddeld twintig honden op een dag, dus konden we wat doorgaan en ook nog nieuwe klanten aannemen in de zomer." Dit jaar zit de opvang voor de zomer vol. "Als nieuwe klanten bij ons willen komen, dan hebben we pas in oktober weer plek."

Hond meenemen of thuisblijven

Mensen die niet meer terecht kunnen hebben een paar mogelijkheden: "Wij denken altijd met de klant mee, dus misschien is er nog een pension in de buurt. Anders is het advies de hond meenemen of thuisblijven. We hebben hier in Fryslân toch ook een mooi plekje?"