Bauke Vaatstra: "Ik hield er altijd al rekening mee"

Bauke Vaatstra uit De Westereen en de familie van Karin Grijpstra uit Koarnjum zijn erg geraakt door de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. De bekende crime-watcher is nauw betrokken geweest bij de zaak-Vaatstra en de zaak-Grijpstra.

Vaatstra is de vader van de in 1999 omgebrachte Marianne. Hij heeft slecht geslapen nadat hij het nieuws dinsdagavond te horen kreeg. "Ik schrok zo erg", zegt hij. "Dat waar je nooit over nadenkt, maar wat uiteindelijk wel kon komen, is gekomen."

De Vries had het ook weleens met Vaatstra gehad over het gevaar dat hij liep. "Toen zij hij ook wel: 'Daar moet je wel rekening mee houden, ik kan ook onder vuur komen te liggen.' En inderdaad was het nu zo."