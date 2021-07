Meer dan honderd Friese boeren bij boerenprotest in Assen

Op vijf plaatsen in het land wordt woensdag geprotesteerd. Aanleiding van de demonstratie is onvrede bij de boeren, zij vinden dat zij verantwoordelijk gehouden worden voor het stikstofprobleem. Boer Ype Reitsma is in Assen en legt uit wat het doel is: "De onderliggende gedachte is om te laten zien dat het hele stikstofgebeuren in Nederland onhaalbaar is. Vandaag hebben we de NB-vergunning naar voren gebracht."

Het kabinet wil de stikstofuitstoot de komende jaren sterk terugbrengen. Volgens Reitsma draaien met name boeren daarvoor op: "De NB-vergunning geeft je het recht om stikstof uit te stoten, en het blijkt dat in Nederland heel veel bedrijven geen NB-vergunning hebben." Reitsma zegt dat daarom eerder ook wel bij grote distributiecentra gedemonstreerd werd.

Fryslân op de lijst

Zo'n 130 Friese boeren zijn vandaag in Assen, maar Reitsma verwacht in de toekomst ook acties in Fryslân. "FDF heeft heel veel WOB-verzoeken uit te staan en uit Fryslân is nog geen reactie binnen, dus dat staat nog wel op de lijst."