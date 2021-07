Provincie en Wetterskip Fryslân zoeken intensieve samenwerking met elkaar

De provincie en het waterschap werken al samen bij de aanpak van het veenweidegebied. "Daarmee lopen we voorop", zegt commissaris Brok. Hij vindt de samenwerking ook logisch. "Ik vind dat we er naar moeten streven om als een overheid te functioneren. Het zal veel burgers worst zijn of het waterschap een probleem aanpakt of dat de provincie het doet. Als het maar wordt aangepakt."

Kroon ziet ook mogelijkheden voor samenwerking tussen de buitendiensten van provincie en waterschap. "Ik heb wel eens gehoord dat auto's van provincie, Wetterskip en gemeente achter elkaar aanreden voor het aanpakken van een probleem. Dat is natuurlijk niet efficiënt."

Besparing

De dijkgraaf kan zich goed voorstellen dat de muskusrattenvangers van het waterschap de provincie helpen bij de bestrijding van exoten, wat in principe weer een provinciale taak is. Een en ander kan op korte termijn voor beide overheden een besparing opleveren. "Mijn algemeen bestuur heeft mij gevraagd om daar goed naar te kijken", zegt Kroon.