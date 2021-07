Kans op aanvaringen steeds groter: "Het is een puinhoop in het weekend"

Op een kleurenscherm van Brouwer is een bovenaanzicht van het kanaal te zien. Informatie over passerende schepen, maar ook over de bruggen en sluizen verschijnt in beeld. Brouwer wijst naar het schip op de kaart: "Ik kan zelf zien hoe hard hij vaart. 11,5 kilometer."

Zijn vrouw Aukje zet even koffie in het ruim, maar ook zij zit regelmatig op de troon van De Twirring. "We zijn een goed team. Als het erop aankomt mag Aukje sturen", lacht Brouwer.

Honderden keren varen ze de route samen. Brouwer begrijpt niets van alle ongelukken. "Ik weet niet wat het is. Het heeft misschien met communicatie te maken, of misschien toch met de bekendheid van het vaarwater."

'Hij komt er veel te snel tussen'

En dan komt er een schip voorbij die net iets sneller vaart. "Hij komt er veel te snel tussen", zegt Brouwer

"Het heeft geen zin om zo hard te jagen. Ik moet nu gigantisch sturen."