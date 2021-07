Provincie wil damherten afschieten bij Katlijk: "Situatie levensgevaarlijk"

Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne is blij dat de situatie wordt aangepakt, zegt voorzitter Bonne Schokker. "Het klinkt natuurlijk raar. Ik word hier al genoemd: 'dat is die op die de herten hier wil doodschieten.' Nu, zo zit het natuurlijk niet. Het is levensgevaarlijk hier op de Schoterlandseweg en dat is een groot probleem."

Volgens Schokker moet het aantal damherten elk jaar in de gaten worden gehouden. Met het oog op de verkeersveiligheid kan er dan worden ingegrepen. "Ik heb zelf een paar weken geleden weer gehad dat je een damhert voor de auto kunt krijgen en dat er een twintig, dertig in het land staan om ook over te steken."

De dieren komen ook in de dorpen, op zoek naar voedsel. "Dit moeten we niet hebben. Dat is niet gezond. En het is gevaarlijk", concludeert Schokker.