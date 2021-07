Provincie: Jagers moeten bij Katlijk meer dan 200 damherten neerschieten

Het aantal damherten is de laatste jaren flink opgelopen. Ze steken regelmatig in grote kuddes de weg over. Autobestuurder verwachten dat niet, en dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Bovendien klagen bewoners van de dorpen Nieuwehorne, Mildam en Katlijk over de herten die de tuin kaalvreten.

De Faunabeheereenheid is er niet in geslaagd om zelf een plan te maken dat door alle partijen gedragen wordt. Daarom geeft de provincie nu een opdracht op de kudde damherten kleiner te maken.

"Wij doen dit uiteraard niet zomaar". zegt gedeputeerde Fokkinga. "Veel mensen vinden het mooi dat de dieren er zijn. Het is daarom zeker niet de bedoeling om van de dieren af te komen. Wij zetten in op een kleinere kudde, zodat er minder onveilige situaties ontstaan."

De opdracht van de provincie om damherten af te schieten wordt niet direct uitgevoerd. Fokkinga houdt er rekening mee dat er bezwaren ingediend worden.