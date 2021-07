Operaasje Fryske Flagge: Grytsje Couperus woont in Brazilië

Grytsje Couperus komt uit Feanwâlden en verhuisde voor de liefde naar Brazilië. Ze heeft na haar studie theologie in Groningen de kerkelijke opleiding gedaan in Amsterdam. Ze heeft daarna gekozen voor de internationale en oecumenische richting. Dit was in Zwitserland bij de Wereldraad van Kerken in Genève. Daar heeft ze haar man ontmoet.

Na deze periode moesten ze beide weer terug naar hun eigen land. Grytsje naar Nederland en haar toekomstige man naar Brazilië. Ze heeft het contact goed onderhouden door brieven te schrijven en elkaar daarna ook nog meerdere keren te zien. Drie jaar na hun eerste ontmoeting zijn ze getrouwd. Grytsje is verhuisd naar Brazilië, woont daar nog steeds en ze hebben ondertussen drie jongens. De tweeling is 22 jaar oud en de andere zoon is 17 jaar oud.

Op en neer reizen zwaar

De familie vond het wel wat lastig dat Grytsje daarheen verhuisde. Het heen en weer reizen is nogal duur, dus vaak kunnen ze niet op en neer. Ze is in de 25 jaar dat ze er woont een keer of zes naar Friesland gereisd. De familie is ook wel bij hen geweest.

Ze mist Friesland wel. Met name haar familie en vrienden, maar ook het schaatsen. Ze mist ook de avonden dat het lang licht is, want het is in Brazilië 's avonds gauw donker.

Werk voor de kerk

Grytsje en haar man werken beide in en voor de kerk als dominee. Ze preken, trouwen mensen, doen begrafenisdiensten, geven Bijbelstudies en bezoeken de zieken in het ziekenhuis en aan huis. Wat wel wennen moest is dat de begrafenissen daar binnen 24 uren moeten plaatsvinden.

Behalve de gewone kerkactiviteiten, biedt haar kerk ook hulp waar nodig. Ze leren mensen lezen en schrijven en handwerk om een beroep uit te oefenen, zodat de mensen ook beter voor hunzelf kunnen zorgen en geld kunnen verdienen.

Een Spanjaard Fries leren

Grytsje geeft ook Friese les aan een man die zelf Spaans is. Hij heeft interesse in minderheidstalen en leert dus Fries van Grytsje, en zij leert weer Spaans van hem. Ze geeft ook Duits, Engels en Nederlands. En ze heeft, omdat ze in Brazilië woont en werk, Portugees geleerd. "Portugees is een lastige taal", zegt Couperus. "In het Nederlands maken we niet het verschil of een het woord mannelijk of vrouwelijk is. In het Portugees wel en soms gebruik is dat niet helemaal goed. Toen onze tweeling Johan en Stefan kinderen waren kregen we dan ook jurken voor de kinderen."

Voorlopig komt de Feanwâldster niet terug naar Friesland: de jongens zijn daar opgegroeid en ze heeft het naar haar zin in Brazilië.