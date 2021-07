Actiegroep: Welcome to the Village definitief van tafel na uitspraak rechter

Het gaat om een voorlopige uitspraak. Zolang er nog geen definitief vonnis is, is de vergunning niet geldig.

De actiegroep die de zaak aanspande, zei dat het nog wel twee jaar kan duren voordat er een definitief vonnis ligt. De kans dat het festival nog door kan gaan, lijkt nihil..

De organisatie van het festival moet de uitspraak nog bestuderen, en weet op dit moment nog niet wat de gevolgen precies zijn.

"We zijn geschokt en geschrokken door de uitspraak van de rechter", laat de organisatie weten. "We zijn ons aan het beraden over de gevolgen en vervolgstappen."

Vrijdag over een week zou het festival beginnen. Dat gaat nu niet meer door, zegt de actiegroep Groene Ster Duurzaam, die de zaak aanspande. "Dat durf ik wel met zekerheid te zeggen", zegt Theo van Gelder van de actiegroep. Hij denkt dat de kans groot is dat het doek definitief gevallen is voor de festivals in het Groene Stergebied.

Groene Ster Duurzaam. Die probeert al langer om de festivals daar tegen te houden. Ze zouden zorgen voor schade aan de natuur, omdat ze midden in het broedseizoen gehouden worden. Omwonenden zeggen ook dat ze last hebben van het geluid.