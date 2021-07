RIVM: 27 coronabesmettingen in Fryslân

Deze week zijn in Fryslân 128 besmettingen vastgesteld, vorige week waren dat er nog 62. In zeven van de achttien gemeenten zijn dinsdag geen nieuwe besmettingen gemeld.

Geen sterfgevallen en ziekenhuisopnames

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Er zijn ook geen nieuwe patiënten in de Friese ziekenhuizen opgenomen.