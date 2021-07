Pieter Huistra: "Bondscoach? Ze kunnen me altijd bellen!"

Internationale carrière

Pieter Huistra is geboren in Goënga. Hij heeft zowel als speler en als trainer een internationale carrière. Huistra speelde in ons land onder andere bij FC Groningen en FC Twente. Buitenlandse avonturen brachten hem bij Glasgow Rangers, Sanfrecce Hiroshima en Lierse SK. Huistra speelde acht interlands. Momenteel is hij trainer in Tasjkent, Oezbekistan, bij de club Pachtakor.

"Pachtakor is traditioneel gezien de topclub van Oezbekistan. We horen bij de top van Azië, vorig jaar zaten we bij de laatste acht van de Asian Champions League, dan heb je een behoorlijk niveau."