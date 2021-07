Iraniër krijgt 12 jaar cel voor steekpartij station Leeuwarden

De rechter gaat uit van poging tot moord. Rezgar P. zei bij zijn aanhouding dat hij probeerde de man "zo vaak als mogelijk" te steken.

Volgens het slachtoffer handelde P. in opdracht van de Iraanse regering. De Leeuwarder van 65 jaar woont sinds 1985 in Nederland en was eerder voorzitter van de Koerdische Democratische Partij Iran (KPDI). Die partij is verboden in Iran. Het Openbaar Ministerie kon echter geen bewijzen vinden dat het om een politieke aanslag ging.

Pieter Baan Centrum

De advocaten van de dader probeerden om de man ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Het Pieter Baan Centrum kon echter niet zeggen of dat zo was. "De rechtbank is van oordeel dat het dossier voldoende sterke aanwijzingen bevat dat verdachte ook ten tijde van het strafbare feit handelde onder invloed van een stoornis", zei de rechtbank.

"Zij acht het scenario dat verdachte heeft gehandeld onder invloed van een stoornis waarschijnlijker dan dat hier in het geheel geen sprake van was. De rechtbank heeft er dan ook bij de strafoplegging rekening mee gehouden dat het feit in verminderde mate aan verdachte kan worden toegerekend."

Sadegh Zarza werd rond het middaguur op 19 juni neergestoken op het station van Leeuwarden. Hij had een afspraak met Rezgar P. De vader van P. en Zarza waren vroeger klasgenoten in Iran. Met een groot mes stak P. meerdere keren op Zarza in. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd, borst en arm.