Leeuwarder Potmargegebied moet stadstuin worden; oproep voor ideeën

De Potmarge is een groene en waterrijke 'tuin' in het hart van Leeuwarden, dichtbij het centrum. Eerder waren er lusthoven en later was het zelf een bron van voedsel voor de stad. Het water was een belangrijke handelsroute.

Om er een stadstuin van te maken met activiteiten en voorzieningen voor bewoners vraagt de gemeente om suggesties van alle gebruikers van het gebied.

Wensen zijn er al

"We willen het gebied rondom de monumentale rivier versterken", zegt Hans Faber, projectleider. "Het is een mooi gebied en dat moeten we koesteren. We hebben al ideeën van partijen die in het gebied zitten zoals Wetsus, Van Hall en Nordwin, maar ook van bewoners en een zorggroep die er wonen. Eén wens is bijvoorbeeld om langzaam verkeer te scheiden, voetgangers willen graag een eigen pad. En er is de wens om een verbinding met de binnenstad te maken via de Oostergoweg en om de lage bruggen om op te hogen zodat sloepen er onderdoor kunnen."

Met de ideeën wil de gemeente tot een programma komen met de inzet om dat ook uit te voeren.