Opsterland wil meer invloed op 'Deltaplan voor het Noorden'

Het 'Deltaplan voor het Noorden' heeft grote gevolgen voor de gemeenten, daarom wil de gemeenteraad veel meer meepraten dan tot nu toe. Met name de aanleg van de Lelylijn zal effect hebben op de gemeente, omdat het traject dwars door de gemeente Opsterland loopt. Als het plan doorgaat, zal in de gemeente ook een deel van de 220.000 huizen gebouwd moeten worden.

In een motie die maandag door een ruime meerderheid gesteund werd, staat dat het college van B. en W. vervolgstappen nu eerst met de raad moet bespreken, voordat onderhandeld wordt met de provincie en het Rijk.

Opvallend was de steun van collegepartij Opsterlands Belang. Willemijn Bruining van de partij legt uit waarom ze toch voor de motie heeft gestemd: "Wij zien gewoon dat het heel belangrijk is. Wij willen in dit belangrijke proces wat nauwer betrokken worden." Volgens Bruining is het wenselijk dat de raad op de hoogte gebracht wordt van nieuwe informatie. "Wij zouden het vervelend vinden als er nieuwe informatie vanuit de provincie in de kranten zou komen, dat we het dan daar moeten lezen."

Deltaplan nieuw onderwerp in de raad

Over het plan werd tot nu toe in de raad bijna niet gesproken. "Het Deltaplan is wel bekend bij ons, maar dat is dan meer van informatie die wij zo nu en dan krijgen. Het is nooit echt een onderwerp geweest", zegt Bruining.

In het vervolg zal het onderwerp vaker naar voren komen in de raad. Politiek verslaggever Onno Falkena verwacht dat het onderwerp nu ook door andere gemeenteraden overgenomen zal worden. "Ik weet dat een soortgelijke motie donderdag ook ingediend wordt in de raden van Heerenveen en Achtkarspelen."