Friese CDA steunt landelijke landbouwvisie; minder vee kan optie zijn

Landelijk zegt de partij, met sterke landbouwwortels, nu ook dat je niet aan krimp van de veestapel kan ontkomen, maar volgens Prins "moet je doel en middel niet door elkaar halen".

Ze denkt dat het in Fryslân nog wel eens kan meevallen. Prins: "In de visie staat niet dat de veestapel moet krimpen, maar wel dat we toekomstperspectief moeten schetsen, waar gaan we heen. Dat is belangrijk. Het positieve is dat we nu kijken naar de lange termijn."

Minder vee kan een keuze zijn

Het inkrimpen van de veestapel kan een keuze zijn. "Er staat dat we er niet aan ontkomen om keuzes te maken. Het zou best kunnen dat er minder dieren komen om het lange termijnperspectief te bereiken. Maar dat is niet het vooropgezette doel, maar een middel om naar de grootte van de veestapel te kijken. We moeten duidelijkheid scheppen."

Volgens Prins had dat misschien eerder gemoeten, maar de laatste jaren volgde het ene vraagstuk op het andere. "We waren eerder specifieke problemen aan het oplossen, maar moeten nu verder kijken, naar het complete plaatje. We moeten een doel stellen, zo van daar willen we heen. En boeren moeten de tijd krijgen om dat te bereiken, op een manier die bij ze past."