Tjalling Koopmans College komt onder strenger toezicht

De onderwijsinspectie zet de scholen die onderdeel zijn van de SvPO voorlopig onder strenger financieel toezicht. Dat besluit is naar aanleiding van de uitkomsten van de inspectierapporten genomen. De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs verloor maandag een rechtszaak, waarmee ze het openbaar maken van die rapporten wilde voorkomen. Het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp is onderdeel van deze schoolkoepel.

Drie scholen 'zeer zwak'

In Nederland vallen acht scholen onder de SvPO, drie daarvan hebben van de inspectie het oordeel 'zeer zwak' gekregen. Op de acht scholen, waaronder de school in Hurdegaryp, heeft de inspectie zorgen over de kwaliteit van bestuur. Met name de organisatie en onafhankelijkheid van de besturen zijn niet in orde. "Hoewel de scholen worden bestuurd door acht verschillende besturen, bestaan al deze besturen uit dezelfde persoon", merkt onderwijsminister Arie Slob op.

De schoolkoepel wordt nu onder strenger financieel toezicht gesteld, omdat de inspectie bij alle besturen financiële risico's vastgesteld heeft. De stichting vecht de inhoud van de inspectierapporten in augustus aan bij de rechter. Volgens de stichting zouden leerlingen veel beter presteren als op andere scholen, maar daar zou de onderwijsinspectie geen rekening mee gehouden hebben. Bovendien zou de inspectie strenger zijn, omdat de SvPO een relatief nieuwe instelling is.