Maebh Howell bestudeert Oudfries: "Door oude talen leer je iets over mensen en culturen"

Maebh Howell studeert Engelse literatuur aan de Oxford University in Engeland. Ze legt uit waarom ze meer over het Oudfries te weten wil komen.

"Ik ben erg geïnteresseerd in oude talen en oude culturen. Oudfries lijkt heel erg op Oudengels. Dat maakt het interessant om het met elkaar te vergelijken. Ze komen uit dezelfde taalfamilie. Er zijn veel basiswoorden die veel op elkaar lijken. Sommige oude manuscripten lijken ook aardig op elkaar. Door het bestuderen van oude talen leer je iets over mensen en culturen. Ik wil meer over de basis van het Oudfries weten en over de literatuur en geschiedenis."

Invloed van contact met andere talen

De oude talen zijn belangrijk als je de ontwikkeling van moderne talen zien. "Het is boeiend om te zien hoe een taal zich in het verleden, maar ook nu ontwikkelt, en hoe mensen de taal gebruikten. Maar ook wat de invloed van contacten met andere talen was."



Ze vindt het jammer dat alles online is en niet in Groningen, maar het is vanwege covid ook nodig. "Maar op deze manier ontmoet ik ook de studenten uit Nederland en andere landen. Het wordt hoe dat ook een boeiende week", zegt Maebh Howell.