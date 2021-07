Rondvaartboten hoeven poep van passagiers niet langer overboord te pompen

Voor kleinere boten zijn zulke stortpunten er al, maar volgens bestuurder Otto van der Galiën van Wetterskip Fryslân zijn er op dit moment nog niet genoeg bootjesmensen die er gebruik van maken.

Onder andere in de Sneekweek zijn er een hoop poepbacteriën in het water gevonden, zegt Van der Galiën. "Daar zwemmen we in. Dat is niet fris."

Dat het smerige water uit de toiletten en de gootstenen overboord gaat, is volgens voorzitter Jan Koopmans van de Friese Rondvaart Ondernemers steeds lastiger uit te leggen aan de gasten. "Wij vinden dat we dit eigenlijk niet kunnen maken."