KNRM-station Hindeloopen begint inzamelingsactie voor boothuis open reddingsboot

"We zijn een van de drukkere KNRM-stations", zegt Willem Folkerts trots. Volgens hem 'overvalt het IJsselmeer' vaak watersporters die dit grote water onderschatten. "In de sluis kan het weer nog zo kalm lijken, als je uit de bescherming van de dijk bent, krijg je altijd hoge golfslag. Het is maar zelden dat het IJsselmeer vlak is."

Ook gebeurt het wel dat watersporters die minder goed bekend zijn vastraken op een ondiepte. Omdat er geen commerciële bergingsbedrijven zijn aan de Friese IJsselmeerkust, wordt ook in die gevallen vaak een beroep gedaan op de KNRM. In juni kwam de KNRM ook nog in actie om een groep paarden weer terug te drijven naar de veilige kust. Ze waren bij Gaast te ver het water ingelopen.

75.000 euro nodig

De inzamelingsactie loopt goed, want in één week tijd werd al meer dan 7.000 euro opgehaald. Voor het boothuis is in totaal 75.000 euro nodig. Volgens Willem Folkerts fan de KNRM, is een boothuis noodzaak. "Door de zon gaat het rubber sneller kapot en de apparatuur ook."

De KNRM vraagt donateurs, watersporters en watersportbedrijven om een financiële bijdrage. De reddingsmaatschappij wijst daarbij op het feit dat de KNRM, anders dan veel mensen denken, niet wordt gesubsidieerd. "Onze reddingsgebied loopt van Stavoren tot Makkum, daar proberen we het geld binnen te krijgen."

De KNRM hoopt dat het boothuis er de komende herfst kan liggen. "De boot ligt dan mooi droog en beschermd. Ook kan de bemanning dan makkelijker in- en uitstappen, dat werkt veel prettiger."