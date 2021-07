Omrin wil Ecopark De Wierde verhogen om meer afval op te slaan

Om meer zaken uit het afval te halen maakt Omrin sinds een tijdje gebruik van een zogenaamde danotrommel. Die dertig meter lange trommel maakt het bijvoorbeeld mogelijk om luiers en ander organisch afval van het andere afval te scheiden.

Miljoen voor herinrichting

Het gaat om een nieuwe techniek, waarvan Omrin veel verwacht. De ruimte van de danotrommel betekent echter wel dat op het terrein weer minder ruimte overblijft voor de opslag van restafval. Omrin is van plan om in totaal een miljoen te investeren in de herinrichting van het terrein.

De afvalverwerker hoopt de uitbreiding volgend jaar te realiseren. De vergunningsprocedure zal waarschijnlijk een half jaar in beslag nemen. Als eerste stap heeft Omrin een zogenaamde 'aanmeldnotitie' geschreven.

De formele vergunningsaanvraag is de volgende stap. Dan kunnen omwonenden ook een zienswijze indienen of bezwaar maken. Helmhout hoopt dat het niet zover komt. "We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in omgevingsmanagement, maar we wachten het rustig af."