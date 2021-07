Oudega (Sm.) krijgt nieuw meer van 50 hectare "Wij willen wel wat meer reuring in het dorp"

"Als je hier over vijf jaar terugkomt, zie je een mooi gebied waar zowel recreatie- als woonboten een plek hebben. Er komt een eiland met een strandje en hopelijk een mooie horecagelegenheid aan de overkant van het water." Staande in de haven van Oudega ziet projectleider Klaas Hommes het helemaal voor zich. En dan moet hij nog beginnen over de grootste verandering.

"Als je vanuit de haven iets verder gaat met de boot, richting de vaarweg naar Drachten, daar kom je over een paar jaar een groot meer tegen van vijftig hectare waar gerecreëerd kan worden."

Woonruimte voor jongeren

Een volledig nieuw meer bij Oudega, daar zijn ze ook bij dorpsbelang blij mee. "Het is begonnen met het feit dat jonge mensen hier graag willen wonen. De vraag naar nieuwe huizen is groot in het dorp", zegt Meindert de Boer van dorpsbelang Oudega.